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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине

16.06.2017 08:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Столкновение пассажирского поезда и автомобиля "КамАЗ" с прицепом произошло рано утром в пятницу на автодороге Южно-Сахалинск — Оха, в момент ДТП в поезде находились 180 человек.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине
© Sputnik / Виктор Толочко
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В результате аварии кабина грузовика загорелась. Водитель и пассажир большегруза погибли на месте. Пассажиры железнодорожного состава не пострадали, кроме одной женщины, получившей ушиб головы.

В пресс-службе губернатора Сахалинской области сообщили, что система безопасности на этом железнодорожном переезде будет усилена. Выяснилось, что в этом месте периодически случаются подобные происшествия.

Для того, чтобы пассажиры поезда добрались в Южно-Сахалинск, были предоставлены автобусы.

Очевидцы рассказали, что в момент аварии в районе переезда был легкий туман. Но не это стало причиной аварии. Региональные власти отметили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Машинист экстренно затормозил, увидев преграду на своем пути, однако избежать столкновения не удалось.

На месте происшествия идут восстановительные работы.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, большегруз выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, погибли два человека.

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