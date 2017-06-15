Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Столкновение пассажирского поезда и автомобиля "КамАЗ" с прицепом произошло рано утром в пятницу на автодороге Южно-Сахалинск — Оха, в момент ДТП в поезде находились 180 человек.



© Sputnik / Виктор Толочко Девушка погибла, попав под грузовой поезд в Лиде

В результате аварии кабина грузовика загорелась. Водитель и пассажир большегруза погибли на месте. Пассажиры железнодорожного состава не пострадали, кроме одной женщины, получившей ушиб головы.

В пресс-службе губернатора Сахалинской области сообщили, что система безопасности на этом железнодорожном переезде будет усилена. Выяснилось, что в этом месте периодически случаются подобные происшествия.

Для того, чтобы пассажиры поезда добрались в Южно-Сахалинск, были предоставлены автобусы.

Очевидцы рассказали, что в момент аварии в районе переезда был легкий туман. Но не это стало причиной аварии. Региональные власти отметили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Машинист экстренно затормозил, увидев преграду на своем пути, однако избежать столкновения не удалось.

На месте происшествия идут восстановительные работы.