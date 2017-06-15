|
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине
16.06.2017 08:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Столкновение пассажирского поезда и автомобиля "КамАЗ" с прицепом произошло рано утром в пятницу на автодороге Южно-Сахалинск — Оха, в момент ДТП в поезде находились 180 человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
В результате аварии кабина грузовика загорелась. Водитель и пассажир большегруза погибли на месте. Пассажиры железнодорожного состава не пострадали, кроме одной женщины, получившей ушиб головы.
В пресс-службе губернатора Сахалинской области сообщили, что система безопасности на этом железнодорожном переезде будет усилена. Выяснилось, что в этом месте периодически случаются подобные происшествия.
Для того, чтобы пассажиры поезда добрались в Южно-Сахалинск, были предоставлены автобусы.
Очевидцы рассказали, что в момент аварии в районе переезда был легкий туман. Но не это стало причиной аварии. Региональные власти отметили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Машинист экстренно затормозил, увидев преграду на своем пути, однако избежать столкновения не удалось.
На месте происшествия идут восстановительные работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии, большегруз выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, погибли два человека.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии