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В центре Лондона вновь горит жилой дом

16.06.2017 10:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Новый пожар в жилом доме произошел в Лондоне спустя двое суток после масштабного возгорания, унесшего жизни 17 человек, сообщают местные СМИ.

В центре Лондона вновь горит жилой дом
© REUTERS Peter Nicholls
Полиция начала расследование по факту пожара в доме в Лондоне

Огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного дома в районе Шедвелл на востоке Лондона. Сотрудникам пожарной службы поступило около 36 звонков от жителей района. Спасатели борются с возгоранием на месте происшествия. Причину ЧП устанавливают.

Два дня назад в жилом 24-этажном доме Grenfell Tower на западе столицы Великобритании произошел пожар. Жертвами огня стали  17 человек. В больницах остаются около 40 пострадавших. Как сообщили в городской полиции, число погибших будет расти по мере обнаружения останков погибших.

Газета Sun опубликовала список из 65 человек, которые считаются пропавшими без вести — к сожалению, они могли погибнуть в результате пожара в Grenfell Tower. В таблице, составленной газетой, указаны имена людей и номера этажей, на которых находились их квартиры.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожарные борются с огнем, причина возгорания устанавливается.

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