В центре Лондона вновь горит жилой дом

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Новый пожар в жилом доме произошел в Лондоне спустя двое суток после масштабного возгорания, унесшего жизни 17 человек, сообщают местные СМИ.



© REUTERS Peter Nicholls Полиция начала расследование по факту пожара в доме в Лондоне

Огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного дома в районе Шедвелл на востоке Лондона. Сотрудникам пожарной службы поступило около 36 звонков от жителей района. Спасатели борются с возгоранием на месте происшествия. Причину ЧП устанавливают.

Два дня назад в жилом 24-этажном доме Grenfell Tower на западе столицы Великобритании произошел пожар . Жертвами огня стали 17 человек. В больницах остаются около 40 пострадавших. Как сообщили в городской полиции, число погибших будет расти по мере обнаружения останков погибших.

Газета Sun опубликовала список из 65 человек, которые считаются пропавшими без вести — к сожалению, они могли погибнуть в результате пожара в Grenfell Tower. В таблице, составленной газетой, указаны имена людей и номера этажей, на которых находились их квартиры.