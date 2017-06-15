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В центре Лондона вновь горит жилой дом
16.06.2017 10:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Новый пожар в жилом доме произошел в Лондоне спустя двое суток после масштабного возгорания, унесшего жизни 17 человек, сообщают местные СМИ.
© REUTERS Peter Nicholls
Огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного дома в районе Шедвелл на востоке Лондона. Сотрудникам пожарной службы поступило около 36 звонков от жителей района. Спасатели борются с возгоранием на месте происшествия. Причину ЧП устанавливают.
Два дня назад в жилом 24-этажном доме Grenfell Tower на западе столицы Великобритании
Газета
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Пожарные борются с огнем, причина возгорания устанавливается.
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