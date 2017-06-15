Из-за утечки газа в Ивацевичах были эвакуированы 18 человек

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Утечка бытового газа произошла в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Черткова в Ивацевичах, сообщили Sputnik в пятницу в МЧС Беларуси.



© Sputnik Стрингер Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

Подозрение об утечке вызвал запах газа, который почувствовали в подъезде жильцы дома. Работники аварийной бригады провели замеры и обнаружили превышение концентрации газа у дверей одной из квартир.

Спасатели и работники райгаза эвакуировали из трех подъездов 18 человек. Через балкон сотрудники МЧС проникли в квартиру. В комнате, на кровати, они обнаружили женщину. При помощи маски для спасаемого ее вывели на свежий воздух. Спасенная отказалась от медицинской помощи.

По предварительной версии, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В качестве причины случившегося рассматривается нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны хозяйки.