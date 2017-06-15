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Из-за утечки газа в Ивацевичах были эвакуированы 18 человек

16.06.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Утечка бытового газа произошла в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Черткова в Ивацевичах, сообщили Sputnik в пятницу в МЧС Беларуси.

Из-за утечки газа в Ивацевичах были эвакуированы 18 человек
© Sputnik Стрингер
Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

Подозрение об утечке вызвал запах газа, который почувствовали в подъезде жильцы дома. Работники аварийной бригады провели замеры и обнаружили превышение концентрации газа у дверей одной из квартир.

Спасатели и работники райгаза эвакуировали из трех подъездов 18 человек. Через балкон сотрудники МЧС проникли в квартиру. В комнате, на кровати, они обнаружили женщину. При помощи маски для спасаемого ее вывели на свежий воздух. Спасенная отказалась от медицинской помощи.

По предварительной версии, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В качестве причины случившегося рассматривается нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны хозяйки.

 
Теги: Минск
 
 
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В квартире, где произошла утечка газа, спасатели нашли женщину, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения.

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