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В Ганцевичах женщина умышленно заразила двоих любовников ВИЧ

16.06.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Жительница Ганцевичей (Брестской области) была приговорена к пяти горам лишения свободы за умышленное заражение своих секс-партнеров ВИЧ-инфекцией, сообщили Sputnik в прокуратуре Ганцевичского района.

В Ганцевичах женщина умышленно заразила двоих любовников ВИЧ
© Sputnik Павел Лисицын
Более 400 жителей Минской области заразились ВИЧ в 2016 году

В отношении жительницы райцентра было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.157 УК Беларуси (заражение ВИЧ).

"Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что, вынося приговор, суд учел то обстоятельство, что у обвиняемой двое несовершеннолетних детей. Пока приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован в суде более высокой инстанции.

Как рассказали в прокуратуре, осужденная знала о том, что имеет положительный статус по ВИЧ, с 2011 года. Тогда она была предупреждена о том, что должна соблюдать правила нераспространения инфекции, то есть обязана предупреждать партнеров о своем заболевании и использовать меры защиты при сексуальных контактах.

Тем не менее, на протяжении долгого времени женщина не меняла своего поведения: вступала в сексуальные связи с мужчинами, не предупреждая их о своем ВИЧ-статусе.

В результате два ее партнера оказались инфицированными.

Как пояснили в прокуратуре, расследование началось с того, что супруга одного из партнеров пришла в женскую консультацию встать на учет по беременности, сдала положенные анализы и узнала о том, что заражена ВИЧ.

После этого медики потребовали обследования ее супруга и выяснили, что он также инфицирован. Тогда мужчине пришлось рассказать о всех своих сексуальных контактах. Связь с жительницей Ганцевичей мужчина имел задолго до женитьбы.

Вскоре правоохранительные органы установили и второго потерпевшего.

 
Теги: Минск
 
 
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История началась с того, что супруга одного из партнеров узнала о своем ВИЧ-статусе при постановке на учет по беременности.

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