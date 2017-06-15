У американца, которого вернула КНДР, выявили тяжелое поражение мозга

МИНСК, 16 июн — Sputnik. У американского студента, которого во вторник выдали власти КНДР , медики обнаружили тяжелое поражение мозга, которое, скорее всего, вызвано черепно-мозговой травмой.



© REUTERS Denis Balibouse/File Photo КНДР освободила осужденного на 15 лет студента из США

22-летний студент из США Отто-Фридерик Уормбиер приехал полтора года назад в КНДР в составе туристической группы. По версии следствия, в отеле он сорвал политический плакат, после чего был задержан местными властями. Его приговорили к 15 годам трудовых лагерей.

Спустя полтора года власти КНДР выдали США Уормбиера с тяжелым поражением головного мозга. По заверениям корейской стороны, такое состояние молодого человека вызвано перенесенным им ботулизмом. Он впал в кому и его решили вернуть США по "гуманным соображениям".

Американские врачи обследовали молодого человека и не нашли ботулотоксинов в его организме, как и очевидных признаков их воздействия на организм. По словам врачей, с момента приезда в США Отто Фредерик Вомбиер не произнес ни слова, нет признаков того, что он понимает речь. Медики отмечают, что у пациента тяжелое поражение всех отделов мозга и обширное отмирание его тканей. По мнению специалистов, такое поражение могло быть вызвано тяжелой черепно-мозговой травмой.