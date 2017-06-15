|
У американца, которого вернула КНДР, выявили тяжелое поражение мозга
16.06.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. У американского студента,
© REUTERS Denis Balibouse/File Photo
22-летний студент из США Отто-Фридерик Уормбиер приехал полтора года назад в КНДР в составе туристической группы. По версии следствия, в отеле он сорвал политический плакат, после чего был задержан местными властями. Его приговорили к 15 годам трудовых лагерей.
Спустя полтора года власти КНДР выдали США Уормбиера с тяжелым поражением головного мозга. По заверениям корейской стороны, такое состояние молодого человека вызвано перенесенным им ботулизмом. Он впал в кому и его решили вернуть США по "гуманным соображениям".
Американские врачи обследовали молодого человека и не нашли ботулотоксинов в его организме, как и очевидных признаков их воздействия на организм. По словам врачей, с момента приезда в США Отто Фредерик Вомбиер не произнес ни слова, нет признаков того, что он понимает речь. Медики отмечают, что у пациента тяжелое поражение всех отделов мозга и обширное отмирание его тканей. По мнению специалистов, такое поражение могло быть вызвано тяжелой черепно-мозговой травмой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американского студента, которого на днях КНДР выдала США, обследовали врачи – по их мнению, тяжелое поражение мозга у молодого человека может быть вызвано...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии