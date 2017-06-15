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В бассейне Бобруйска умер мужчина

16.06.2017 12:44 — ЧП | Tut.by  
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В Бобруйске 54-летний мужчина умер в бассейне. Трагедия произошла вечером 15 июня в бассейне «Лесной».

Другие посетители бассейна заметили, что мужчина стал вести себя как-то странно. Работники бассейна вытащили мужчину из воды и пытались самостоятельно ему помочь, затем вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

Причина гибели пока неизвестна. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Погибший плавал, а затем посетители заметили, что он странно себя ведет.

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