В бассейне Бобруйска умер мужчина

В Бобруйске 54-летний мужчина умер в бассейне. Трагедия произошла вечером 15 июня в бассейне «Лесной».

Другие посетители бассейна заметили, что мужчина стал вести себя как-то странно. Работники бассейна вытащили мужчину из воды и пытались самостоятельно ему помочь, затем вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

Причина гибели пока неизвестна. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.