Неизвестный украл ноутбук из незапертого BMW, который охраняла собака

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Кража произошла в Дзержинском районе, житель Фаниполя обратился в милицию и рассказал, что в его "БМВ Х5" ночью проник неизвестный, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.



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Выяснилось, что автомобиль был припаркован во дворе частного дома. Из незапертой машины злоумышленник похитил сумку с ноутбуком, стоимость которого — три тысячи рублей. Потерпевший объяснил, что не думал закрывать "БМВ", ведь территорию у дома охраняла собака. К несчастью, четвероногий "сторож" не смог предотвратить кражу.

"Дзержинским РОСК по поводу кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие", — рассказали в УВД.

Также в милиции в очередной раз призвали всех водителей не оставлять деньги, документы и ценные вещи в автомобиле, который припаркован на неохраняемой стоянке. Особенно — в ночное время, ведь эти вещи станут легкой добычей для преступников. Также правоохранители призвали не забывать закрывать свою машину, даже планируя отлучиться на "минутку".