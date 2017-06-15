Мужчина скончался в бассейне в Бобруйске

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Следствие устанавливает причины смерти мужчины в бассейне в Бобруйске, сообщила в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент произошел накануне в бассейне "Лесной". Мужчина плавал по дорожке, в какой-то момент другие посетители увидели, что пловец ведет себя странно.

Мужчину вытащили из воды сотрудники бассейна и вызвали скорую, параллельно оказывая первую помощь самостоятельно. Бригада медиков, приехавшая на место, констатировала смерть.

Сотрудники СК провели необходимые следственные действия на месте трагедии. Точную причину смерти установят судмедэксперты.