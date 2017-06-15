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Мужчина скончался в бассейне в Бобруйске

16.06.2017 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Следствие устанавливает причины смерти мужчины в бассейне в Бобруйске, сообщила в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент произошел накануне в бассейне "Лесной". Мужчина плавал по дорожке, в какой-то момент другие посетители увидели, что пловец ведет себя странно.

Мужчину вытащили из воды сотрудники бассейна и вызвали скорую, параллельно оказывая первую помощь самостоятельно. Бригада медиков, приехавшая на место, констатировала смерть.

Сотрудники СК провели необходимые следственные действия на месте трагедии. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина плавал в бассейне, вдруг ему стало плохо, работники бассейна вытащили его из воды, однако он умер до приезда медиков.

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