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Мужчина скончался в бассейне в Бобруйске
16.06.2017 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Следствие устанавливает причины смерти мужчины в бассейне в Бобруйске, сообщила в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент произошел накануне в бассейне "Лесной". Мужчина плавал по дорожке, в какой-то момент другие посетители увидели, что пловец ведет себя странно.
Мужчину вытащили из воды сотрудники бассейна и вызвали скорую, параллельно оказывая первую помощь самостоятельно. Бригада медиков, приехавшая на место, констатировала смерть.
Сотрудники СК провели необходимые следственные действия на месте трагедии. Точную причину смерти установят судмедэксперты.
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Мужчина плавал в бассейне, вдруг ему стало плохо, работники бассейна вытащили его из воды, однако он умер до приезда медиков.
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