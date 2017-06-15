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Минздрав подключился к расследованию гибели мальчика в Гродно
16.06.2017 13:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Расследованием гибели девятилетнего мальчика, отдыхавшего в лагере "Берестовицкий", занимаются комиссии Минздрава и Следственного комитета, сообщил Sputnik главный врач Гродненской областной детской клинической больницы Сергей Таранцей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел в Берестовицком районе
"Работает комиссии Минздрава, работает Следственный комитет", — сказал Таранцей.
Доставлен реанимационной бригадой
Собеседник рассказал агентству, что пациент прибыл к ним в тяжелом состоянии. И врачами в плане диагностики и лечения было сделано все необходимое.
"Эта не та ситуация, когда какие-то комментарии должны быть… Да, был такой ребенок. Да, доставлен из Берестовицкой больницы реанимационной бригадой. Да, в тяжелом состоянии, да, в реанимационное отделение. Все, что необходимо в диагностике и лечении, ему делалось. К сожалению, он умер в воскресенье, 11 июня", — прокомментировал ситуацию Sputnik Сергей Таранцей.
Все диагнозы и выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы, добавил он.
Как сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, по факту назначены необходимые экспертизы, в частности, судебно-медицинская. Опрашиваются медицинские работники, оказывавшие ребенку помощь, родственники. Изъята и тщательно изучается медицинская документация, проводятся иные процессуальные действия. Выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных.
© Sputnik Алексей Куденко
Смерть ребенка в Гродно: в детском лагере не комментируют произошедшее
В лагере — все, как и было
В лагере "Берестовицкий" комментировать произошедшее отказываются. Начальник Александр Торгонский рассказал Sputnik, что учреждение работает в штатном режиме.
"В лагере у нас все, как и было", — сказал он.
Как сообщается в СМИ, до посещения лагеря мальчик лежал с бронхитом в инфекционном отделении больницы Берестовицкого района. После выписки чувствовал себя хорошо. Со справкой о том, что здоров, его направили в лагерь, в котором ребенок пробыл два дня, после чего ему стало плохо. У мальчика поднялась температура, и его положили в изолятор лагеря, сделали укол. Потом пациента увезли в Берестовицкую районную больницу, где очень долго продержали в приемном покое, рассказали журналистам родственники погибшего.
Сообщается, что мальчик был младшим ребенком в семье, у него есть сестра и брат. Мать сейчас находится в роддоме и ждет еще одного ребенка.
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В больнице, куда был доставлен девятилетний ребенок, уверяют, что врачи сделали все возможное в плане диагностики и лечения.
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