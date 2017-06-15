Минздрав подключился к расследованию гибели мальчика в Гродно

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Расследованием гибели девятилетнего мальчика, отдыхавшего в лагере "Берестовицкий", занимаются комиссии Минздрава и Следственного комитета, сообщил Sputnik главный врач Гродненской областной детской клинической больницы Сергей Таранцей.



© Sputnik / Виктор Толочко Ребенок один день пробыл в детском лагере, а потом умер в больнице

Инцидент произошел в Берестовицком районе в воскресенье, 11 июня . Накануне, в субботу, ребенка, у которого ухудшилось самочувствие, из лагеря "Берестовицкий" привезли сначала в Берестовицкую больницу, а после — в Гродненскую детскую областную. Там он скончался.

"Работает комиссии Минздрава, работает Следственный комитет", — сказал Таранцей.

Доставлен реанимационной бригадой

Собеседник рассказал агентству, что пациент прибыл к ним в тяжелом состоянии. И врачами в плане диагностики и лечения было сделано все необходимое.

"Эта не та ситуация, когда какие-то комментарии должны быть… Да, был такой ребенок. Да, доставлен из Берестовицкой больницы реанимационной бригадой. Да, в тяжелом состоянии, да, в реанимационное отделение. Все, что необходимо в диагностике и лечении, ему делалось. К сожалению, он умер в воскресенье, 11 июня", — прокомментировал ситуацию Sputnik Сергей Таранцей.

Все диагнозы и выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы, добавил он.

Как сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, по факту назначены необходимые экспертизы, в частности, судебно-медицинская. Опрашиваются медицинские работники, оказывавшие ребенку помощь, родственники. Изъята и тщательно изучается медицинская документация, проводятся иные процессуальные действия. Выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных.

В лагере — все, как и было

В лагере "Берестовицкий" комментировать произошедшее отказываются. Начальник Александр Торгонский рассказал Sputnik, что учреждение работает в штатном режиме.

"В лагере у нас все, как и было", — сказал он.

Как сообщается в СМИ, до посещения лагеря мальчик лежал с бронхитом в инфекционном отделении больницы Берестовицкого района. После выписки чувствовал себя хорошо. Со справкой о том, что здоров, его направили в лагерь, в котором ребенок пробыл два дня, после чего ему стало плохо. У мальчика поднялась температура, и его положили в изолятор лагеря, сделали укол. Потом пациента увезли в Берестовицкую районную больницу, где очень долго продержали в приемном покое, рассказали журналистам родственники погибшего.

Сообщается, что мальчик был младшим ребенком в семье, у него есть сестра и брат. Мать сейчас находится в роддоме и ждет еще одного ребенка.