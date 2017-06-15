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Минобороны России проверяет информацию о гибели лидера ИГ аль-Багдади

16.06.2017 14:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Минобороны России сообщило о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки "Исламское государство" Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара военно-космических сил 28 мая близ Ракки. 

Минобороны России проверяет информацию о гибели лидера ИГ аль-Багдади
© REUTERS TIMA
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Российское военное ведомство также сообщило в пятницу об уничтожении в результате удара ВКС России высокопоставленных боевиков, входивших в состав "военного совета" ИГ и около 330 террористов.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании (по которому нанесен удар ВКС РФ) присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", — говорится в сообщении минобороны России.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство обороны сообщило, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара военно-космических сил России 28 мая в южном предместье Ракки, информация...

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