Минобороны России проверяет информацию о гибели лидера ИГ аль-Багдади

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Минобороны России сообщило о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки "Исламское государство" Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара военно-космических сил 28 мая близ Ракки.



© REUTERS TIMA Атака в Тегеране: террористы были в женской одежде

Российское военное ведомство также сообщило в пятницу об уничтожении в результате удара ВКС России высокопоставленных боевиков, входивших в состав "военного совета" ИГ и около 330 террористов.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании (по которому нанесен удар ВКС РФ) присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", — говорится в сообщении минобороны России.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.