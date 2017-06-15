Велосипедист головой протаранил Peugeot в Новополоцке

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Велосипедист получил травму головы в результате ДТП в Новополоцке, молодой человек на перекрестке влетел в легковой автомобиль, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла утром в пятницу на одной из улиц в частном секторе.

Как рассказывают свидетели, молодой человек во время движения по тротуару разогнался до скорости около 40 км/ч и не сумел на перекрестке среагировать на едущую по проезжей части машину.

В результате молодой человек врезался в Peugeot Expert, выбив головой стекло.

Велосипедист получил резаные раны, на место ДТП для оказания помощи молодому человеку прибыла машина скорой медицинской помощи.