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Велосипедист головой протаранил Peugeot в Новополоцке
16.06.2017 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Велосипедист получил травму головы в результате ДТП в Новополоцке, молодой человек на перекрестке влетел в легковой автомобиль, сообщили очевидцы в социальных сетях.
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Авария произошла утром в пятницу на одной из улиц в частном секторе.
Как рассказывают свидетели, молодой человек во время движения по тротуару разогнался до скорости около 40 км/ч и не сумел на перекрестке среагировать на едущую по проезжей части машину.
В результате молодой человек врезался в Peugeot Expert, выбив головой стекло.
Велосипедист получил резаные раны, на место ДТП для оказания помощи молодому человеку прибыла машина скорой медицинской помощи.
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Молодой человек получил резаные раны, на место ДТП для оказания помощи ему прибыла машина скорой медицинской помощи.
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