ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Велосипедист головой протаранил Peugeot в Новополоцке

16.06.2017 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Велосипедист получил травму головы в результате ДТП в Новополоцке, молодой человек на перекрестке влетел в легковой автомобиль, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Велосипедист головой протаранил Peugeot в НовополоцкеВитебском" title="На месте смертельного ДТП под Витебском" class="">
© Фото: УГАИ МВД Беларуси
Самосвал МАЗ насмерть сбил женщину под Витебском

Авария произошла утром в пятницу на одной из улиц в частном секторе.

Как рассказывают свидетели, молодой человек во время движения по тротуару разогнался до скорости около 40 км/ч и не сумел на перекрестке среагировать на едущую по проезжей части машину.

В результате молодой человек врезался в Peugeot Expert, выбив головой стекло. 

Велосипедист получил резаные раны, на место ДТП для оказания помощи молодому человеку прибыла машина скорой медицинской помощи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек получил резаные раны, на место ДТП для оказания помощи ему прибыла машина скорой медицинской помощи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минобороны России проверяет информацию о гибели лидера ИГ аль-Багдади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика