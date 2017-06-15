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Машина скорой помощи съехала в кювет под Молодечно
16.06.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Днем в пятницу машина скорой медицинской помощи попала в аварию под Молодечно, есть пострадавшие, сообщает
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Со слов очевидцев, "скорая" двигалась в направлении Минска. Во время обгона, автомобиль медиков выехал на встречную полосу. Завершить маневр, судя по всему, водитель не смог. Когда "скорая" попыталась вернуться в свою полосу, машину занесло.
Водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.
Также очевидцы сообщили газете о трех пострадавших в ДТП. Их другая скорая помощь отвезла в больницу. Автомобиль в результате аварии получил повреждения.
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Со слов очевидцев, во время обгона водитель не справился с управлением, и автомобиль медиков занесло.
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