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Житель Радошковичей незаконно поймал 10 форелей - на $2 тысячи

16.06.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции задержали в Воложинском районе рыбака, который поймал десять особей краснокнижной форели – мужчине за рыбалку грозит крупный штраф, сообщили Sputnik в ведомстве.

Житель Радошковичей незаконно поймал 10 форелей - на тысячи
© Фото: Госинспекция охрраны животного и растительного мира
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Рыболов был обнаружен на одном из водоемов Воложинского района работниками Молодечненской МРИ.

"Этот вид включен в Красную книгу и в случае, если такая она попадается на крючок, ее надо отпустить в живом виде. Рыбак об этом знал, но перед задержавшими его оправдывался так: мол, случилась "осечка" – рыба сильно пострадала и уже не выжила бы", – сказала пресс-секретарь инспекции Ольга Громович.

По ее словам, причиненный рыбаком ущерб природе составил более четырех тысяч рублей, что является основанием для возбуждения уголовного дела.

Громович  напомнила, что в настоящее время в продаже в рыболовных магазинах имеются антитравматические крючки и, отправляясь рыбачить на водоем, где водятся краснокнижные виды, следует взять их с собой, чтобы минимизировать негативное воздействие на редкую рыбу.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины за такую рыбалку может быть возбуждено уголовное дело.

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