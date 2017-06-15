Житель Радошковичей незаконно поймал 10 форелей - на $2 тысячи

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции задержали в Воложинском районе рыбака, который поймал десять особей краснокнижной форели – мужчине за рыбалку грозит крупный штраф, сообщили Sputnik в ведомстве.



© Фото: Госинспекция охрраны животного и растительного мира Схрон с браконьерскими ружьями найден в дупле дуба в Березинском районе

Рыболов был обнаружен на одном из водоемов Воложинского района работниками Молодечненской МРИ.

"Этот вид включен в Красную книгу и в случае, если такая она попадается на крючок, ее надо отпустить в живом виде. Рыбак об этом знал, но перед задержавшими его оправдывался так: мол, случилась "осечка" – рыба сильно пострадала и уже не выжила бы", – сказала пресс-секретарь инспекции Ольга Громович.

По ее словам, причиненный рыбаком ущерб природе составил более четырех тысяч рублей, что является основанием для возбуждения уголовного дела.

Громович напомнила, что в настоящее время в продаже в рыболовных магазинах имеются антитравматические крючки и, отправляясь рыбачить на водоем, где водятся краснокнижные виды, следует взять их с собой, чтобы минимизировать негативное воздействие на редкую рыбу.