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VW в Гродно проехал полкилометра без водителя и врезался в ограждение
16.06.2017 17:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen Passat в Гродно проехал задним ходом без водителя около полукилометра, пока не врезался в дорожное ограждение, сообщил в пятницу портал
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария на улице Горького произошла сегодня около 13:40 – за "сбежавшей" машиной погнался ее владелец, но не смог остановить автомобиль.
По словам очевидцев, Volkswagen катился от кинотеатра "Космос", водитель машины пытался открыть ее дверь и запрыгнуть в салон, но из-за высокой скорости не смог это сделать.
Сообщается, что на пересечении улиц Горького и Островского Volkswagen ударился о знак, проехал перекресток, а затем врезался в ограждение на разделительной полосе
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Водитель машины пытался открыть ее дверь и запрыгнуть в салон, но из-за высокой скорости не смог это сделать.
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