VW в Гродно проехал полкилометра без водителя и врезался в ограждение

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen Passat в Гродно проехал задним ходом без водителя около полукилометра, пока не врезался в дорожное ограждение, сообщил в пятницу портал AutoGrodno .



© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой помощи съехала в кювет под Молодечно

Авария на улице Горького произошла сегодня около 13:40 – за "сбежавшей" машиной погнался ее владелец, но не смог остановить автомобиль.

По словам очевидцев, Volkswagen катился от кинотеатра "Космос", водитель машины пытался открыть ее дверь и запрыгнуть в салон, но из-за высокой скорости не смог это сделать.

Сообщается, что на пересечении улиц Горького и Островского Volkswagen ударился о знак, проехал перекресток, а затем врезался в ограждение на разделительной полосе