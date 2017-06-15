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VW в Гродно проехал полкилометра без водителя и врезался в ограждение

16.06.2017 17:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen Passat в Гродно проехал задним ходом без водителя около полукилометра, пока не врезался в дорожное ограждение,  сообщил в пятницу портал AutoGrodno.

VW в Гродно проехал полкилометра без водителя и врезался в ограждение
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария на улице Горького произошла сегодня около 13:40 – за "сбежавшей" машиной погнался ее владелец, но не смог остановить автомобиль.

По словам очевидцев, Volkswagen катился от кинотеатра "Космос", водитель машины пытался открыть ее дверь и запрыгнуть в салон, но из-за высокой скорости не смог это сделать.

Сообщается, что на пересечении улиц Горького и Островского Volkswagen ударился о знак, проехал перекресток, а затем врезался в ограждение на разделительной полосе

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель машины пытался открыть ее дверь и запрыгнуть в салон, но из-за высокой скорости не смог это сделать.

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