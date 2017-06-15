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ГАИ: водитель укатившегося в Гродно Volkswagen умер
16.06.2017 17:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Владелец укатившегося в Гродно легкового Volkswagen Passat скончался на улице на месте ДТП, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент на улице Горького областного центра произошел сегодня днем: с горки покатилась машина без водителя. Ее владелец пытался запрыгнуть в автомобиль, но не смог это сделать. Без водителя Volkswagen проехал более полукилометра, пока не врезался в дорожное ограждение.
"Мужчина-водитель почувствовал себя очень плохо и скончался", – сказали в ГАИ.
На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, но спасти мужчину медикам не удалось.
По информации инспекции, причину, по которой умер 57-летний автолюбитель, предстоит установить экспертам.
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Из-за чего скончался 57-летний автолюбитель, полкилометра бежавший за своей машиной, выяснят эксперты.
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