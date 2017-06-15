ГАИ: водитель укатившегося в Гродно Volkswagen умер

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Владелец укатившегося в Гродно легкового Volkswagen Passat скончался на улице на месте ДТП, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент на улице Горького областного центра произошел сегодня днем: с горки покатилась машина без водителя. Ее владелец пытался запрыгнуть в автомобиль, но не смог это сделать. Без водителя Volkswagen проехал более полукилометра, пока не врезался в дорожное ограждение.

"Мужчина-водитель почувствовал себя очень плохо и скончался", – сказали в ГАИ.

На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, но спасти мужчину медикам не удалось.

По информации инспекции, причину, по которой умер 57-летний автолюбитель, предстоит установить экспертам.