Mercedes сбил двух лосей на трассе М4: водитель в больнице

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в результате ДТП в Белыничском районе: он на трассе сбил двух лосей, сообщили Sputnik в пятницу в ОГАИ Белыничского РОВД.

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Гродно" title="Место ДТП в Гродно" class=""> © Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома ГАИ: водитель укатившегося в Гродно Volkswagen умер

Авария произошла накануне ночью – около 00:30 на 178-м километре автодороги М4 "Могилев – Минск".

"Житель Могилева, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на внезапно выбежавших на проезжую часть автодороги лосей", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, водитель не успел среагировать на появившихся на трассе животных, так как они выбежали на дорогу неожиданно. Собеседники Sputnik уточнили, что лоси в результате ДТП пали, а автомобиль получил значительные механические повреждения.



© Фото: ОГАИ Белыничского РОВД Разбитый в ДТП автомобиль

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила 48-летнего мужчину, который находился за рулем машины, в центральную районную больницу. В настоящее время ОГАИ Белыничского РОВД проводит по факту ДТП проверку.