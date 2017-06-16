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Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии
17.06.2017 08:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии, сообщила служба безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока.
Инцидент с двумя судами произошел утром в субботу 17 июня к юго-западу от японского города Йокосука
"USS Fitzgerald получил повреждения правого борта. Столкновение привело к подтоплению", — сообщили в субботу в ВМФ США.
Эсминец остается на ходу, хотя работа его двигателей ограничена, корабль направится в порт Йокосука и сейчас движется со скоростью три морских узла. Столкновение произошло на скорости 56 морских узлов. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.
По информации на утро субботы, в результате столкновения кораблей пострадали три человека, в том числе капитан USS Fitzgerald. Семь человек пропали без вести. Точное число пострадавших остается неизвестным.
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В результате столкновения кораблей пострадали три человека, в том числе капитан USS Fitzgerald.
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