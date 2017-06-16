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Женщина на VW Golf сбила 7-летнего мальчика в Гродно

17.06.2017 08:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн – Sputnik. Семилетний мальчик был госпитализирован с травмами, которые он получил в ДТП в Гродно, – ребенка на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Женщина на VW Golf сбила 7-летнего мальчика в Гродно
© Фото: ГАИ Брестской области
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Авария на улице Южной областного центра произошла вечером в пятницу 16 июня.

"Под колеса машины угодил велосипед, управлявшего им мальчика отбросило на асфальт", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что женщина-водитель инспекторам пояснила — в момент подъезда к пешеходному переходу она увидела что-то резко приближающее справа, после чего нажала на тормоз и позже почувствовала удар в переднюю правую часть машины.

По информации ГАИ, ребенок переезжал улицу на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Мальчик с ушибами и ссадинами был госпитализирован.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ребенок в нарушение ПДД переезжал улицу на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

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