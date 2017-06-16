Женщина на VW Golf сбила 7-летнего мальчика в Гродно

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Семилетний мальчик был госпитализирован с травмами, которые он получил в ДТП в Гродно, – ребенка на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на улице Южной областного центра произошла вечером в пятницу 16 июня.

"Под колеса машины угодил велосипед, управлявшего им мальчика отбросило на асфальт", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что женщина-водитель инспекторам пояснила — в момент подъезда к пешеходному переходу она увидела что-то резко приближающее справа, после чего нажала на тормоз и позже почувствовала удар в переднюю правую часть машины.

По информации ГАИ, ребенок переезжал улицу на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Мальчик с ушибами и ссадинами был госпитализирован.