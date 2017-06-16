Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ и требовали 1 биткоин

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Сервер Светлогорской центральной районной больнице подвергся хакерской атаке, взломщики вымогали у учреждения за разблокировку файлов 1 биткоин, сообщила газета " Ранак " со ссылкой на местный РОВД.

Сообщается, что всего за две минуты было зашифровано и заблокировано более 13 тысяч файлов, находившихся на сервере ЦРБ.

"Для расшифровки злоумышленник потребовал выплату в сумме криптовалюты 1ВТС, что составляет 2704 доллара США", – цитирует издание слова старшего оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ОВД Светлогорского райисполкома Евгения Козлова.

По информации правоохранителей, деньги злоумышленник потребовал перечислить на указанный в сообщении, оставленном на сервере, номер электронного кошелька.

Сотрудники милиции изъяли из больницы сервер, была назначена компьютерно-техническая экспертиза. В настоящее время по факту проводится проверка.

В РОВД уточнили, что действия неизвестного хакера подпадают под ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Беларуси (компьютерный саботаж), которая в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.