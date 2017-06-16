ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ и требовали 1 биткоин

17.06.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Сервер Светлогорской центральной районной больнице подвергся хакерской атаке, взломщики вымогали у учреждения за разблокировку файлов 1 биткоин, сообщила газета "Ранак" со ссылкой на местный РОВД.

Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ и требовали 1 биткоин
© Pixabay
Хакер с Брестчины попался на слежке за пользователями "ВКонтакте"

Сообщается, что всего за две минуты было зашифровано и заблокировано более 13 тысяч файлов, находившихся на сервере ЦРБ.

"Для расшифровки злоумышленник потребовал выплату в сумме криптовалюты 1ВТС, что составляет 2704 доллара США", – цитирует издание слова старшего оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ОВД Светлогорского райисполкома Евгения Козлова.

По информации правоохранителей, деньги злоумышленник потребовал перечислить на указанный в сообщении, оставленном на сервере, номер электронного кошелька. 

Сотрудники милиции изъяли из больницы сервер, была назначена компьютерно-техническая экспертиза. В настоящее время по факту проводится проверка.

В РОВД уточнили, что действия неизвестного хакера подпадают под ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Беларуси (компьютерный саботаж), которая в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия неизвестного хакера подпадают под УК – ему в качестве максимального наказания грозит до пяти лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика