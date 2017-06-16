|
Житель Бобруйска пытался вывезти двух проституток на Кипр
17.06.2017 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали бобруйчанина, который собирался вывезти из Беларуси двух девушек для занятия проституцией на Кипре, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.
По информации правоохранителей, сутенером оказался неработающий и ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина. Девушек он нашел в интернете и оговорил все условия их "работы".
"Они приняли его предложение заниматься проституцией на Кипре", – сказали в УВД.
В управлении также уточнили, что девушкам сутенер пообещал жилье на берегу моря в апартаментах, автомобиль и хорошее питание. Получать они должны были от 1000 до 2000 долларов США.
В отношении мужчины Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Беларуси, ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несостоявшемуся сутенеру в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии