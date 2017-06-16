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Житель Бобруйска пытался вывезти двух проституток на Кипр

17.06.2017 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали бобруйчанина, который собирался вывезти из Беларуси двух девушек для занятия проституцией на Кипре, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.

По информации правоохранителей, сутенером оказался неработающий и ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина. Девушек он нашел в интернете и оговорил все условия их "работы".

"Они приняли его предложение заниматься проституцией на Кипре", – сказали в УВД.

В управлении также уточнили, что девушкам сутенер пообещал жилье на берегу моря в апартаментах, автомобиль и хорошее питание. Получать они должны были от 1000 до 2000 долларов США.

В отношении мужчины Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Беларуси, ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Несостоявшемуся сутенеру в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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