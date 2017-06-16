Массовое ДТП с байкерами Iron Pride на М1: возбуждено дело

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по факту аварии на трассе М1, в результате которой пострадали четыре мотоциклиста, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Авария произошла накануне на 434-м километре трассы Брест – Минск – граница РФ: "буханка", буксирующая на жесткой сцепке УАЗ, влетела в колонну мотоциклистов Iron Pride.

"По предварительным данным, водитель УАЗ, не справился с управлением, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с двигавшимися в попутном направлении байкерами", – сказала Белоног.

По ее словам, четыре мотоциклиста получили травмы и были госпитализированы.

По факту Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).