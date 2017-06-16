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Массовое ДТП с байкерами Iron Pride на М1: возбуждено дело
17.06.2017 11:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по факту аварии на трассе М1, в результате которой пострадали четыре мотоциклиста, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК Татьяна Белоног.
Авария произошла накануне на 434-м километре трассы Брест – Минск – граница РФ: "буханка", буксирующая на жесткой сцепке УАЗ, влетела в колонну мотоциклистов Iron Pride.
"По предварительным данным, водитель УАЗ, не справился с управлением, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с двигавшимися в попутном направлении байкерами", – сказала Белоног.
По ее словам, четыре мотоциклиста получили травмы и были госпитализированы.
По факту Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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По предварительным данным, водитель УАЗ, не справился с управлением, выехал на левую полосу.
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