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Массовое ДТП с байкерами Iron Pride на М1: возбуждено дело

17.06.2017 11:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по факту аварии на трассе М1, в результате которой пострадали четыре мотоциклиста, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Массовое ДТП с байкерами Iron Pride на М1: возбуждено дело
© Фото: ВКонтакте / Байкеры Минска
Массовая авария на М1: УАЗ протаранил колонну байкеров Iron Pride

Авария произошла накануне на 434-м километре трассы Брест – Минск –  граница РФ: "буханка", буксирующая на жесткой сцепке УАЗ, влетела в колонну мотоциклистов Iron Pride.

"По предварительным данным, водитель УАЗ, не справился с управлением, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с двигавшимися в попутном направлении байкерами", – сказала Белоног.

По ее словам, четыре мотоциклиста получили травмы и были госпитализированы.

По факту Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По предварительным данным, водитель УАЗ, не справился с управлением, выехал на левую полосу.

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