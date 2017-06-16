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Житель Бобруйска задержан за вербовку девушек для занятия проституцией

17.06.2017 12:56 — ЧП | Tut.by  
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В Могилевской области сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал вывоза девушек для занятия проституцией на Кипре. Задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый бобруйчанин, 1981 г. р.

«Посредством сети интернет он познакомился с двумя девушками и предложил им высокооплачиваемую работу в Республике Кипр. В ходе переписки были оговорены все условия нахождения за границей. После этого девушки встретились с мужчиной. Они приняли его предложение заниматься проституцией на Кипре. Дамам сутенер обещал обеспечить проживание в комфортабельных апартаментах на берегу моря, дать в распоряжение автомобиль, организовать хорошее питание и не ограничивать во времени. Заниматься проституцией девушкам предстояло только в вечернее либо ночное время суток в одном из ночных клубов на Кипре. Заработную плату гарантировал от 1000 до 2000 $. Обещал, что в случае очень хорошей работы жрицы любви с обеспеченного клиента смогут получить до 10 000 $ за ночь», — рассказал подробности заместитель начальника УВД подполковник милиции Вадим Будишевский.

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Видео: uvdmog

Он пояснил, что оперативникам пока известно лишь о двух молодых бобруйчанках, которые едва не попали на крючок сутенера. Ранее эти девушки проституцией не занимались.

В отношении задержанного СК возбуждено уголовное дело по ст. 14. ч. 1 (покушение на преступление) и ст. 171 ч.2 (организация и (или) использование занятия проституцией, либо создание условий для занятия проституцией). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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"Посредством сети интернет он познакомился с двумя девушками и предложил им высокооплачиваемую работу в Республике Кипр.

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