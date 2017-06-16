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Крановщик упал с высоты 15 метров в Пинске – мужчина в реанимации
17.06.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Крановщик одного из пинских предприятий получил серьезные травмы при падении с высоты, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.
Инцидент в районном центре произошел в субботу утром: спасателей о ЧП проинформировали медики – работникам скорой нужна была помощь в спуске пострадавшего с крана.
По информации МЧС, мужчина упал на площадку башенного крана-лесопогрузчика и находится на высоте 10 метров, там же ему оказывали первую помощь прибывшие на место происшествия сотрудники бригады неотложки.
Спасатели сняли 55-летнего пострадавшего с крана, мужчина был срочно доставлен в реанимацию Пинской центральной районной больницы. Врачи его состояние оценивают как тяжелое.
По предварительной информации, падение крановщика произошло потому, что он, спускаясь вниз по лестнице крана, внезапно почувствовал недомогание.
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Спасателей о ЧП проинформировали медики – работникам скорой нужна была помощь в спуске пострадавшего с крана.
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