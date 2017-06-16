ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крановщик упал с высоты 15 метров в Пинске – мужчина в реанимации

17.06.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Крановщик одного из пинских предприятий получил серьезные травмы при падении с высоты, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Крановщик упал с высоты 15 метров в Пинске – мужчина в реанимации
© Фото: ГКСЭ
Рабочий упал с 15-метровой буровой вышки в Славгородском районе

Инцидент в районном центре произошел в субботу утром: спасателей о ЧП проинформировали медики – работникам скорой нужна была помощь в спуске пострадавшего с крана.

По информации МЧС, мужчина упал на площадку башенного крана-лесопогрузчика и находится на высоте 10 метров, там же ему оказывали первую помощь прибывшие на место происшествия сотрудники бригады неотложки.

Спасатели сняли 55-летнего пострадавшего с крана, мужчина был срочно доставлен в реанимацию Пинской центральной районной больницы. Врачи его состояние оценивают как тяжелое.

По предварительной информации, падение крановщика произошло потому, что он, спускаясь вниз по лестнице крана, внезапно почувствовал недомогание.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасателей о ЧП проинформировали медики – работникам скорой нужна была помощь в спуске пострадавшего с крана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Бобруйска задержан за вербовку девушек для занятия проституцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика