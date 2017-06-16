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В Пинске крановщик выпал из кабины башенного крана. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии
В Пинске крановщик башенного крана упал из кабины. Потребовалась помощь спасателей, чтобы спустить его на землю, сообщает
Вызов спасателям поступил утром 17 июня. Дежурная медсестра скорой помощи сообщила, что из крана на площадку упал человек, необходима помощь в его спуске.
По прибытии спасатели установили, что на площадке портального крана-лесопогрузчика (самоходный на рельсовом ходу) на уровне 10 метров лежит человек. Работники скорой помощи проводили его осмотр, но им нужна была помощь, чтобы снять пострадавшего с высоты.
Работниками МЧС при помощи универсальной шины складной по автолестнице спустили крановщика на землю и передали медикам. Мужчина 1962 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной районной больницы, его состояние тяжелое.
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Потребовалась помощь спасателей, чтобы спустить его на землю.
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