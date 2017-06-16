В Пинске крановщик выпал из кабины башенного крана. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии

В Пинске крановщик башенного крана упал из кабины. Потребовалась помощь спасателей, чтобы спустить его на землю, сообщает Брестское областное отделение МЧС .





Вызов спасателям поступил утром 17 июня. Дежурная медсестра скорой помощи сообщила, что из крана на площадку упал человек, необходима помощь в его спуске.

По прибытии спасатели установили, что на площадке портального крана-лесопогрузчика (самоходный на рельсовом ходу) на уровне 10 метров лежит человек. Работники скорой помощи проводили его осмотр, но им нужна была помощь, чтобы снять пострадавшего с высоты.









Работниками МЧС при помощи универсальной шины складной по автолестнице спустили крановщика на землю и передали медикам. Мужчина 1962 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной районной больницы, его состояние тяжелое.