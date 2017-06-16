Эсминец США столкнулся с филиппинским судном – пропали 7 членов экипажа

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Продолжаются поиски семи членов экипажа эсминца USS Fitzgerald, который столкнулся с контейнеровозом недалеко от Японии, сообщила пресс-служба военно-морских сил США.



© REUTERS Kyodo Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии

Столкновение американского эсминца и филиппинского контейнеровоза произошло утром в субботу в 20 километрах от берега. В результате случившегося три человека получили ранения, семь — пропали без вести.

По последним данным, во время столкновения оказались повреждены машинное отделение, каюты членов экипажа и подтоплена радиорубка. В эти помещения невозможно зайти. Поэтому есть вероятность, что в них могут оставаться люди.

Как сообщалось ранее, оба корабля повреждены в результате аварии, но угрозы затопления нет, как и утечки топлива. Японские эксперты работают на контейнеровозе, они должны выяснить причины и подробности происшествия. На эсминце приоритет расследования принадлежит американской стороне, к ней уже обратилась японская служба с просьбой о сотрудничестве.