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Эсминец США столкнулся с филиппинским судном – пропали 7 членов экипажа

17.06.2017 19:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн — Sputnik. Продолжаются поиски семи членов экипажа эсминца USS Fitzgerald, который столкнулся с контейнеровозом недалеко от Японии, сообщила пресс-служба военно-морских сил США.

Эсминец США столкнулся с филиппинским судном – пропали 7 членов экипажа
© REUTERS Kyodo
Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии

Столкновение американского эсминца и филиппинского контейнеровоза произошло утром в субботу в 20 километрах от берега. В результате случившегося три человека получили ранения, семь — пропали без вести.

По последним данным, во время столкновения оказались повреждены машинное отделение, каюты членов экипажа и подтоплена радиорубка. В эти помещения невозможно зайти. Поэтому есть вероятность, что в них могут оставаться люди.

Как сообщалось ранее, оба корабля повреждены в результате аварии, но угрозы затопления нет, как и утечки топлива. Японские эксперты работают на контейнеровозе, они должны выяснить причины и подробности происшествия. На эсминце приоритет расследования принадлежит американской стороне, к ней уже обратилась японская служба с просьбой о сотрудничестве.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения оба корабля повреждены, однако угрозы затопления нет, как и утечки топлива.

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