В Италии при столкновении корабля с пирсом пострадали 55 человек

В Италии в результате столкновения судна с пирсом в порту на острове Искья пострадали 55 человек. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на представителя больницы, куда направили пострадавших.



Фото: ansa.it

По его словам, пассажиры корабля частной компании Medmar получили «незначительные травмы». В основном они получили синяки, ушибы и ссадины, уточнил он. Всех пострадавших доставили в больницу, добавил собеседник агентства.

По его словам, в момент столкновения корабля с пирсом пассажиры готовились к выходу и не смогли удержаться на ногах.

По словам одной из пассажирок, во время приближении к порту судно не замедлило ход. «Было несложно понять, что корабль столкнется с пирсом», — цитирует агентство ее слова. Она добавила, что на судне в момент столкновения была паника.

По информации ANSA, на корабле в настоящий момент проводятся необходимые проверки.