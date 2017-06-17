ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии при столкновении корабля с пирсом пострадали 55 человек

17.06.2017 21:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Италии в результате столкновения судна с пирсом в порту на острове Искья пострадали 55 человек. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на представителя больницы, куда направили пострадавших.


Фото: ansa.it

По его словам, пассажиры корабля частной компании Medmar получили «незначительные травмы». В основном они получили синяки, ушибы и ссадины, уточнил он. Всех пострадавших доставили в больницу, добавил собеседник агентства.

По его словам, в момент столкновения корабля с пирсом пассажиры готовились к выходу и не смогли удержаться на ногах.

По словам одной из пассажирок, во время приближении к порту судно не замедлило ход. «Было несложно понять, что корабль столкнется с пирсом», — цитирует агентство ее слова. Она добавила, что на судне в момент столкновения была паника.

По информации ANSA, на корабле в настоящий момент проводятся необходимые проверки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиры корабля частной компании Medmar получили "незначительные травмы". В основном они получили синяки, ушибы и ссадины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Эсминец США столкнулся с филиппинским судном – пропали 7 членов экипажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика