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ДТП с байкерами Iron Pride: один из пострадавших остается в реанимации

17.06.2017 22:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн — Sputnik. Байкер, мотоцикл которого столкнулся с автомобилем УАЗ первым, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил анестезиолог-реаниматолог Борисовской центральной районной больницы Иван Бобков в эфире телеканала ОНТ.

Колонна из семи байкеров Iron Pride ехала к друзьям на праздник. По словам главы мотоклуба Александра Тарасова, никто не нарушал правил дорожного движения.

"Мы не летели, мы ехали с разрешенной скоростью", — отметил Тарасов ОНТ.

ДТП произошло вечером 16 июня на трассе М1 недалеко от Борисова. Автомобили УАЗ, двигавшиеся на жесткой сцепке, влетели в колонну мотоциклистов. По предварительным данным, водитель УАЗ не справился с управлением и выехал на левую полосу. Там он совершил столкновение с байкерами, двигавшимися в попутном направлении, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

ДТП с байкерами Iron Pride: один из пострадавших остается в реанимации
© Фото: СК Беларуси
Авария на трассе М1

"Предварительно, водители транспортных средств были трезвы. Водитель автомобиля УАЗ не задержан", — отметила Белоног.

В результате аварии пострадали четыре мотоциклиста.

"Доставлено четверо пациентов. Один находится в реанимации на данный момент. Была оказана помощь. Состояние этого пациента тяжелое, стабильное. Выполнено оперативное вмешательство. Состояние остальных стабильное, средней степени тяжести", — сообщил врач Борисовской ЦРБ Иван Бобков в эфире ОНТ.

ДТП с байкерами Iron Pride: один из пострадавших остается в реанимации
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
Следственный комитет о ДТП на М1 с байкерами: водители были трезвы

Глава мотоклуба Iron Pride считает, что жизнь байкерам спасла качественная экипировка.

"Все были одеты в защитные костюмы, шлема. Они отработали все на 100%. И опыт пилотов. Слава Богу, все мы живы сегодня", — отметил Тарасов.

По факту ДТП Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

 
Теги: Минск
 
 
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Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по факту аварии на трассе М1, в которой пострадали четыре человека.

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