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ДТП с байкерами Iron Pride: один из пострадавших остается в реанимации
17.06.2017 22:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн — Sputnik. Байкер, мотоцикл которого столкнулся с автомобилем УАЗ первым, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил анестезиолог-реаниматолог Борисовской центральной районной больницы Иван Бобков в эфире телеканала ОНТ.
Колонна из семи байкеров Iron Pride ехала к друзьям на праздник. По словам главы мотоклуба Александра Тарасова, никто не нарушал правил дорожного движения.
"Мы не летели, мы ехали с разрешенной скоростью", — отметил Тарасов ОНТ.
ДТП произошло
© Фото: СК Беларуси
Авария на трассе М1
"Предварительно, водители транспортных средств были трезвы. Водитель автомобиля УАЗ не задержан", — отметила Белоног.
В результате аварии пострадали четыре мотоциклиста.
"Доставлено четверо пациентов. Один находится в реанимации на данный момент. Была оказана помощь. Состояние этого пациента тяжелое, стабильное. Выполнено оперативное вмешательство. Состояние остальных стабильное, средней степени тяжести", — сообщил врач Борисовской ЦРБ Иван Бобков в эфире ОНТ.
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
Глава мотоклуба Iron Pride считает, что жизнь байкерам спасла качественная экипировка.
"Все были одеты в защитные костюмы, шлема. Они отработали все на 100%. И опыт пилотов. Слава Богу, все мы живы сегодня", — отметил Тарасов.
По факту ДТП Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по факту аварии на трассе М1, в которой пострадали четыре человека.
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