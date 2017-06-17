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Белорус пытался ввезти в Украину патроны

17.06.2017 21:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн — Sputnik. Украинские пограничники и таможенники задержали в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе гражданина Беларуси, который пытался ввезти в Украину патроны, сообщила Государственная погранслужба Украины.

Белорус пытался ввезти в Украину патроны
CC BY 2.0 / Michael F / 310108-1
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Инцидент произошел в пятницу. Пограничники Черниговского погранотряда нашли в машине, которой управлял гражданин Беларуси, 60 патронов калибра 7,62. Обнаружить патроны помогла служебная собака, которая среагировала на автомобиль.

"В ходе детального осмотра Land Rover погранично-таможенная группа нашла 60 патронов калибра 7,62 мм, которые были скрыты в багажном отделении", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК Украины "Контрабанда".

Гражданин Беларуси передан сотрудникам Службы безопасности Украины для проведения дальнейших проверочных мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Обнаружить боеприпасы помогла служебная собака, в отношении гражданина Беларуси возбуждено уголовное дело, он передан сотрудникам СБУ для проверки.

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