Белорус пытался ввезти в Украину патроны

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Украинские пограничники и таможенники задержали в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе гражданина Беларуси, который пытался ввезти в Украину патроны, сообщила Государственная погранслужба Украины.

CC BY 2.0 / Michael F / 310108-1 Белорус может на 7 лет лишиться свободы за контрабанду боевых патронов

Инцидент произошел в пятницу. Пограничники Черниговского погранотряда нашли в машине, которой управлял гражданин Беларуси, 60 патронов калибра 7,62. Обнаружить патроны помогла служебная собака, которая среагировала на автомобиль.

"В ходе детального осмотра Land Rover погранично-таможенная группа нашла 60 патронов калибра 7,62 мм, которые были скрыты в багажном отделении", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК Украины "Контрабанда".

Гражданин Беларуси передан сотрудникам Службы безопасности Украины для проведения дальнейших проверочных мероприятий.