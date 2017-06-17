Паром столкнулся с причалом в Италии – пострадали около 50 человек

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Пассажиры готовились к высадке, когда паром столкнулся с пирсом на юге Италии, многие получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел во время швартовки корабля в порту Казамиччола-Терме на курортном острове Искья. В результате столкновения многие пассажиры упали. Некоторых людей охватила паника, началась суматоха. Одни пассажиры бежали к выходу по телам других, сообщили местные СМИ.

К счастью, пострадавшие не получили серьезных травм и отделались синяками и царапинами.

NEWS/ #Ischia , nel porto di Casamicciola nave urta banchina.

Sale a 50 il numero di feriti lievi.

Passeggeri erano in attesa di sbarcare. pic.twitter.com/TFMwZG0t4g — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 17, 2017 ​

Корабль был задержан руководством порта. По факту столкновения началась административная проверка, в ходе которой специалисты выяснят, что стало причиной случившегося: человеческая ошибка или техническая неисправность.