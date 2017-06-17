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Паром столкнулся с причалом в Италии – пострадали около 50 человек
17.06.2017 21:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн — Sputnik. Пассажиры готовились к высадке, когда паром столкнулся с пирсом на юге Италии, многие получили травмы и были госпитализированы.
Инцидент произошел во время швартовки корабля в порту Казамиччола-Терме на курортном острове Искья. В результате столкновения многие пассажиры упали. Некоторых людей охватила паника, началась суматоха. Одни пассажиры бежали к выходу по телам других, сообщили местные СМИ.
К счастью, пострадавшие не получили серьезных травм и отделались синяками и царапинами.
Корабль был задержан руководством порта. По факту столкновения началась административная проверка, в ходе которой специалисты выяснят, что стало причиной случившегося: человеческая ошибка или техническая неисправность.
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После столкновения началась паника, и некоторые пассажиры принялись бежать к выходу по телам тех, кто упал.
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