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В торговом центре в столице Колумбии произошел взрыв, есть погибшие

18.06.2017 08:58 — ЧП | Tut.by  
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Три женщины, в том числе гражданка Франции, погибли в результате взрыва в торговом центре Andino, расположенном в богатом районе колумбийской столицы Боготы. Мэр города назвал произошедшее «террористической атакой».


Фото: NATALIO COSOY, BBC

Как сообщили местные СМИ и пользователи социальных сетей, взрыв произошел на втором этаже молла рядом с женским туалетом.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса вскоре написал в «Твиттере», что в результате «террористической атаки» погибла одна женщина и еще 11 человек ранены. Позже число жертв увеличилось до трех.

Мэр сообщил журналистам, что одна из погибших — 23-летняя француженка. Она работал в Колумбии волонтером.

Еще две женщины умерли в больнице, передает корреспондент Би-би-си в Колумбии. Одной из них было 27, другой — 31, уточнили в полиции и пожарной службе.

«Эта трусливая террористическая атака в центре Andino очень тревожны», — сказал Пеньялоса, не сообщив никаких других подробностей.

Взрыв прогремел в одном из самых оживленных торговых центров в туристическом районе столицы, когда там было много посетителей. Они покупали подарки ко дню Дня отца — национальному празднику, отмечаемому в воскресенье.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос осудил атаку и поручил руководителю национальной полиции следить за расследованием. Он посетил торговый центр и сказал журналистам, что не хочет рассуждать о том, кто может стоять за этим «мерзким, жестоким, трусливым актом».

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Армия национального освобождения — вторая по численности вооруженная повстанческая группировка, уступающая первенство Революционным вооруженным силам Колумбии (ФАРК) осудила нападение. В ее заявлении в «Твиттере» сказано, что она «разделяет боль» и сочувствует жертвам атаки.

Повстанцы заявили также, что организаторы взрыва пытаются поставить под угрозу мирные переговоры с правительством.

В течение последнего десятилетия в Боготе наблюдалось значительное улучшение ситуации с безопасностью, после того как власти пошли на диалог с повстанцами, которые на протяжении полувека вели партизанскую войну в Колумбии.

В ноябре прошлого года правительство Колумбии и повстанцы из леворадикальной группировки ФАРК подписали в Гаване новое соглашение о мире вместо прежнего. Предыдущее соглашение не вступило в силу, так как граждане страны проголосовали против его принятия на референдуме.

 
 
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Мэр города назвал произошедшее "террористической атакой".

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