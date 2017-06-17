Протестующих против гей-парада в Киеве останавливали конные полицейские

МИНСК, 18 июн — Sputnik. "Марш равенства" прошел в воскресенье в Киеве. В шествии приняли участие около 2,5 тысяч человек, демонстрантов сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько автомобилей "скорой помощи".

Участники шествия колонной выдвинулись от Дома учителя по улице Владимирской в сторону площади Льва Толстого. В колонне — грузовой автомобиль с платформой, на которой танцевали несколько участников акции. На них разноцветная одежда, парики, яркий макияж. Следом шли люди в разноцветных париках с плакатами, во главе колонны — группа барабанщиков.



© REUTERS Gleb Garanich Полиция Киева не допустила протестующих радикалов к участникам Марша равенства

Не обошлось без стычек с полицией. Правоохранители обнаружили куриные яйца и зеленку у украинских националистов, которые выступили против проведения акции, сообщила пресс-служба полиции столицы Украины. Радикалы сожгли флаг ЛГБТ-сообщества в парке, с ними профилактическую беседу. Также полицейские обнаружили у нескольких молодых людей газовые баллончики и балаклавы.

Уже после завершения марша в парке Шевченко, откуда ранее стартовало шествие, были задержаны шесть человек, пытавшихся прорвать оцепление полиции.

Конная полиция не дала радикалам пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду или взрыв пакет, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал.