Радикалам в Киеве не понравился бело-красно-белый флаг

КИЕВ, 18 июн — Sputnik. Правоохранители задержали шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции во время проведения марша ЛГБТ-сообщества в Киеве. Одну из нескольких мини-стычек во время гей-парада в Киеве спровоцировал молодой человек в рубашке-вышиванке с бело-красно-белым флагом в руках.

Руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанные шесть человек — противники "марша равенства", они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции. По его словам, за медпомощью обратились двое полицейских, у них незначительные телесные повреждения.



© REUTERS Valentyn Ogyrenko Протестующих против гей-парада в Киеве останавливали конные полицейские

По словам организаторов "КиевПрайд", среди участников марша пострадавших нет.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что среди задержанных — депутат националистической партии "Всеукраинское объединение Свобода".

Бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919), в 1991-1995 годах государственный флаг Республики Беларусь. Белорусская оппозиция использует бело-красно-белый флаг во время своих митингов и шествий.

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