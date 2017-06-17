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Радикалам в Киеве не понравился бело-красно-белый флаг

18.06.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 18 июн — Sputnik. Правоохранители задержали шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции во время проведения марша ЛГБТ-сообщества в Киеве. Одну из нескольких мини-стычек во время гей-парада в Киеве спровоцировал молодой человек в рубашке-вышиванке с бело-красно-белым флагом в руках.

Руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанные шесть человек — противники "марша равенства", они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции. По его словам, за медпомощью обратились двое полицейских, у них незначительные телесные повреждения.

Радикалам в Киеве не понравился бело-красно-белый флаг
© REUTERS Valentyn Ogyrenko
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По словам организаторов "КиевПрайд", среди участников марша пострадавших нет.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что среди задержанных — депутат националистической партии "Всеукраинское объединение Свобода".

Бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919), в 1991-1995 годах государственный флаг Республики Беларусь. Белорусская оппозиция использует бело-красно-белый флаг во время своих митингов и шествий.

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Смотрите на видео-трансляции с "Марша равенства", прошедшего в воскресенье в Киеве, как один из протестующих против гей-парада попытался отобрать бело-красно-белый...

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