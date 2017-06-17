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Внедорожник въехал в толпу в центре Львова: погибла женщина

18.06.2017 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Полиция Украины подтвердила гибель женщины в результате наезда автомобиля на людей во Львове, в больницу доставлена еще одна пострадавшая.

Машина въехала в толпу людей утром в воскресенье, сообщили местные СМИ. Личность водителя уже установлена. Мужчина вышел с женой из церкви, супруги сели в свой автомобиль и начали выезжать со стоянки. Со слов водителя, по неизвестным причинам машина увеличила скорость и въехала в прохожих. Как сообщили в полиции, мужчина не смог справиться с управлением.

​По последним данным, в результате наезда погибла одна женщина. Внедорожник снес несколько столбцов и перевернулся. Одну пострадавшую забрала скорая помощь.

Точная причина аварии пока не установлена. По словам очевидцев, водитель выглядел трезвым.

 
Теги: Минск
 
 
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Машина выезжала со стоянки около церкви и, по не установленным причинам, резко набрала скорость, затем выехала на тротуар и перевернулась на бок.

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