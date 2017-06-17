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Жертвами лесных пожаров в Португалии стали более 60 человек
18.06.2017 15:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Число погибших от лесных пожаров в Португалии возросло до 62 человек, огонь до сих пор не удается взять под контроль, сообщают местные СМИ.
© REUTERS Rafael Marchante
Пожар бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) в 200 километрах от Лиссабона. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометров там превышают 40 градусов. Также быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра.
Жертвами пожаров стали более 60 человек, десятки — пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что около 30 человек погибли, когда пытались покинуть зону бедствия на автомобилях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, но точные данные о масштабах ущерба пока не получены.
В тушении пожаров принимают участие 1,6 тысячи человек: военные, спасатели, 15 самолетов и вертолетов, а также около 500 транспортных средств. Помощь португальским пожарным предложили Франция, Германия и ЕС.
В Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.
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Десятки человек погибли, пытаясь покинуть зону бедствия на автомобилях, борьба с огнем продолжается при высокой температуре и сильном ветре.
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