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Жертвами лесных пожаров в Португалии стали более 60 человек

18.06.2017 15:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Число погибших от лесных пожаров в Португалии возросло до 62 человек, огонь до сих пор не удается взять под контроль, сообщают местные СМИ.

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали более 60 человек
© REUTERS Rafael Marchante
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Пожар бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) в 200 километрах от Лиссабона. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометров там превышают 40 градусов. Также быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра.

Жертвами пожаров стали более 60 человек, десятки — пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что около 30 человек погибли, когда пытались покинуть зону бедствия на автомобилях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, но точные данные о масштабах ущерба пока не получены.

В тушении пожаров принимают участие 1,6 тысячи человек: военные, спасатели, 15 самолетов и вертолетов, а также около 500 транспортных средств. Помощь португальским пожарным предложили Франция, Германия и ЕС.

В Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.

 
Теги: Минск
 
 
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Десятки человек погибли, пытаясь покинуть зону бедствия на автомобилях, борьба с огнем продолжается при высокой температуре и сильном ветре.

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