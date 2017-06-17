Жертвами лесных пожаров в Португалии стали более 60 человек

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Число погибших от лесных пожаров в Португалии возросло до 62 человек, огонь до сих пор не удается взять под контроль, сообщают местные СМИ.



© REUTERS Rafael Marchante Жуткая трагедия в Португалии: 16 человек заживо сгорели в машинах

Пожар бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) в 200 километрах от Лиссабона. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометров там превышают 40 градусов. Также быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра.

Жертвами пожаров стали более 60 человек, десятки — пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что около 30 человек погибли, когда пытались покинуть зону бедствия на автомобилях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, но точные данные о масштабах ущерба пока не получены.

В тушении пожаров принимают участие 1,6 тысячи человек: военные, спасатели, 15 самолетов и вертолетов, а также около 500 транспортных средств. Помощь португальским пожарным предложили Франция, Германия и ЕС.

В Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.