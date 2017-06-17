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В результате лесного пожара в Португалии погибли 58 человек

18.06.2017 16:26 — ЧП | Tut.by  
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Жертвами лесного пожара в португальском округе Лейрия стали по меньшей мере 58 человек, еще около 60 пострадали. Об этом в воскресенье сообщила газета Publico.


Фото: Reuters

По ее информации, пожар, начавшийся 17 июня днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди в 190 км от Лиссабона, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы сотни человек.

Отмечается, что 30 человек погибли, пытаясь покинуть охваченный пламенем регион. Их тела были обнаружены в транспортных средствах.

Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер. Как подчеркнул премьер-министр Португалии Антониу Кошта, в настоящий момент приоритетами являются борьба с огнем и помощь семьям погибших и пострадавших. По мнению местной полиции, возгорание началось в результате удара молнии.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой отметил, что «потрясен трагическими событиями» в соседней республике. «Португальский народ может рассчитывать на нашу солидарность, поддержку и любовь», — написал премьер в твиттере. Как сообщили в МВД пиренейского королевства, Испания направила в Португалию два самолета для помощи в тушении огня.

 
 
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Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер.

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