Volkswagen вылетел в кювет на трассе Минск – Могилев, погибла девушка

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате аварии, которая произошла 18 июня в 6 часов утра на 26-м километре трассы Минск — Могилев.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, житель Борисова на автомобиле "Фольксваген-Гольф" не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате аварии пассажирка 1996 года рождения погибла. Трое других пассажиров 1997, 1995, 1989 годов рождения, а также водитель (1991 года рождения) получили травмы и были доставлены в больницу скорой помощи. Об их состоянии не сообщается.

Ни один из пятерых молодых людей не был пристегнут ремнем безопасности, отметили в ГАИ.

У водителя взят анализ на наличие алкоголя. Сообщается, что он не имел прав и более 20 раз привлекался за вождение без прав, причем один раз — в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).