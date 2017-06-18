В Соснах насмерть разбился роупджампер, возбуждено уголовное дело

В воскресенье в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев.







Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по ч.1 ст.144 (Причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси в отношении мужчины, индивидуального предпринимателя, занимающегося организацией роупджампинга.

Следователи провели осмотр места происшествия, привлекая специалистов МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

С места происшествия изъято оборудование и снаряжение, которое использовались для организации прыжка. Допрашиваются свидетели.

Организатор прыжка задержан, с ним работают следователи.