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В Соснах насмерть разбился роупджампер, возбуждено уголовное дело
В воскресенье в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев.
Следователи провели осмотр места происшествия, привлекая специалистов МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
С места происшествия изъято оборудование и снаряжение, которое использовались для организации прыжка. Допрашиваются свидетели.
Организатор прыжка задержан, с ним работают следователи.
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В воскресенье в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения.
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Архив (ЧП)
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