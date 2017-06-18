ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус продал почку ради отдыха в Египте

18.06.2017 22:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Гражданин Беларуси продал почку ради двухнедельного отдыха на курорте в Египте и организации свадьбы, сообщили в воскресенье в эфире телеканала СТВ.

Белорус продал почку ради отдыха в Египте
© Pixabay
Работать за "спасите": 5 белорусок стали жертвами торговли людьми в РФ

Преступная схема "черных трансплантологов" из Косово была раскрыта еще в 2007 году — выяснилось, что жертвами стали трое белорусов.

Согласно озвученной государственным телевидением информации, белорусам за продажу донорских органов платили по семь тысяч долларов. Одного мужчину прооперировали в Косово, другого — в Эквадоре, третьего — в Киеве.

Один из "пациентов" расплатился таким образом за организацию свадьбы и две недели отдыха в Египте, другие купили за эти средства скутер и ноутбук.

Напомнили по телевидению и о том, что коммерциализация процесса обмена органами уголовно наказуема.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое белорусов стали жертвами "черных трансплантологов", однако заработали по семь тысяч долларов за органы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В аэропорту Штутгарта задержали подозреваемых в подготовке теракта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика