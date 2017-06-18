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Белорус продал почку ради отдыха в Египте
18.06.2017 22:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Гражданин Беларуси продал почку ради двухнедельного отдыха на курорте в Египте и организации свадьбы, сообщили в воскресенье в эфире телеканала СТВ.
Преступная схема "черных трансплантологов" из Косово была раскрыта еще в 2007 году — выяснилось, что жертвами стали трое белорусов.
Согласно озвученной государственным телевидением информации, белорусам за продажу донорских органов платили по семь тысяч долларов. Одного мужчину прооперировали в Косово, другого — в Эквадоре, третьего — в Киеве.
Один из "пациентов" расплатился таким образом за организацию свадьбы и две недели отдыха в Египте, другие купили за эти средства скутер и ноутбук.
Напомнили по телевидению и о том, что коммерциализация процесса обмена органами уголовно наказуема.
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Трое белорусов стали жертвами "черных трансплантологов", однако заработали по семь тысяч долларов за органы.
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