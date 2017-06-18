В аэропорту Штутгарта задержали подозреваемых в подготовке теракта

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Двоих мужчин задержала полиция в немецком Штутгарте по подозрению в подготовке теракта на борту самолета, который следовал из местного аэропорта в Болгарию.



© AP/ Martin Meissner После экстренной посадки самолета в Кельне задержаны три человека

Задержанных допросили. Пока не выявлено, идет речь о террористическом акте или о неудачной шутке, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранителей. Возраст и национальность подозреваемых не уточняются.

Самолет авиакомпании Bulgaria Air был эвакуирован и обыскан с собаками. Спецоперацию провели после того, как один из пассажиров сообщил офицеру погранслужбы, что другой пассажир рейса готовит теракт на борту. 180 человек, которые направлялись в Варну, были немедленно выведены из самолета. Их багаж также обыскали. По данным СМИ, ничего не было найдено.

В аэропорту временно прекратили взлеты и посадки. Позже работа воздушной гавани была восстановлена, а самолет болгарской авиалинии вновь загрузили и подготовили к вылету.