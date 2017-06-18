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ДТП на трассе Минск – Могилев: за рулем VW Golf был бесправник
18.06.2017 21:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом, которое случилось рано утром в воскресенье на трассе Минск — Могилев, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Молодой житель Борисова, не имевший водительских прав, вез четырех пассажиров на автомобиле "Фольксваген-Гольф". В какой-то момент парень не справился с управлением, и машина съехала в кювет. В результате аварии девушка 1996 года рождения погибла.
Водителя и выживших пассажиров (1997, 1995 и 1989 годов рождения) доставили в больницу скорой помощи с травмами. Об их состоянии не сообщается. У жителя Борисова, находившегося за рулем, взят анализ на наличие алкоголя в крови.
Как выяснилось, бесправник более 20 раз привлекался за управление автомобилем без водительского удостоверения, причем один раз — в состоянии алкогольного опьянения.
В этот же день в Минске также произошла
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Никто из молодых людей, находившихся в салоне Volkswagen, не был пристегнут ремнем безопасности.
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