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ДТП на трассе Минск – Могилев: за рулем VW Golf был бесправник

18.06.2017 21:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом, которое случилось рано утром в воскресенье на трассе Минск — Могилев, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП на трассе Минск – Могилев: за рулем VW Golf был бесправник
© Pixabay
Volkswagen вылетел в кювет на трассе Минск – Могилев, погибла девушка

Молодой житель Борисова, не имевший водительских прав, вез четырех пассажиров на автомобиле "Фольксваген-Гольф". В какой-то момент парень не справился с управлением, и машина съехала в кювет. В результате аварии девушка 1996 года рождения погибла.

Водителя и выживших пассажиров (1997, 1995 и 1989 годов рождения) доставили в больницу скорой помощи с травмами. Об их состоянии не сообщается. У жителя Борисова, находившегося за рулем, взят анализ на наличие алкоголя в крови.

Как выяснилось, бесправник более 20 раз привлекался за управление автомобилем без водительского удостоверения, причем один раз — в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в Минске также произошла авария со смертельным исходом. Нетрезвый водитель Nissan столкнулся с автомобилем Pontiac и скрылся с места происшествия. Нарушителя начали преследовать сотрудники ГАИ. В попытке скрыться водитель совершил еще одно ДТП, после чего выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Пассажирка Nissan 1977 года рождения скончалась на месте. Пьяный водитель отделался легкими телесными повреждениями.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Никто из молодых людей, находившихся в салоне Volkswagen, не был пристегнут ремнем безопасности.

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Volkswagen вылетел в кювет на трассе Минск – Могилев, погибла девушка
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