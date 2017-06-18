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Пенсионерка с ожогами 90% тела госпитализирована в Витебске

19.06.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Устанавливается причина пожара в многоэтажке в Витебске, в результате которой сильные ожоги получила пожилая женщина, сообщило в понедельник Витебское ОУМЧС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома по улице Правды — спасателям сообщение о пожаре поступило в 2:43.

Приехавшие на место происшествия бригады МЧС в 2:56 спасли из пожара хозяйку квартиры, пенсионерку 1932 года рождения. С ожогами 1-3 степени она была помещена в больницу. ПО информации спасателей, она получила ожоги 90% тела.

Пожаром повреждено имущество в квартире, закопчены потолок и стены.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Престарелая женщина, которую спасатели вытащили из пожара, получила ожоги 1-3 степени.

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