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Пенсионерка с ожогами 90% тела госпитализирована в Витебске
19.06.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Устанавливается причина пожара в многоэтажке в Витебске, в результате которой сильные ожоги получила пожилая женщина, сообщило в понедельник Витебское ОУМЧС.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома по улице Правды — спасателям сообщение о пожаре поступило в 2:43.
Приехавшие на место происшествия бригады МЧС в 2:56 спасли из пожара хозяйку квартиры, пенсионерку 1932 года рождения. С ожогами 1-3 степени она была помещена в больницу. ПО информации спасателей, она получила ожоги 90% тела.
Пожаром повреждено имущество в квартире, закопчены потолок и стены.
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Престарелая женщина, которую спасатели вытащили из пожара, получила ожоги 1-3 степени.
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