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Фургон въехал в толпу возле мечети в Лондоне: водитель задержан
19.06.2017 08:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Очередной инцидент с наездом автомобиля на горожан произошел в Лондоне в ночь на понедельник — фургон врезался в толпу, возвращавшуюся из мечети в британской столице после молитвы.
© Sputnik Стрингер
По последним данным, в результате один человек погиб, десять получили травмы.
Как следует из заявления британской полиции, 48-летнего водителя фургона задержали местные жители и передали правоохранителям, его национальность не называется. В ряде британских СМИ была информация о том, что в фургоне были еще двое мужчин, однако полиция не располагает информацией об этом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утром в понедельник выступила с сообщением, в котором назвала инцидент потенциальным терактом. В свою очередь глава Мусульманского Совета Великобритании (Muslim Council of Britain, MCB) Харун Хан в своем микроблоге в Twitter заявил, что судя по рассказам очевидцев, водитель фургона руководствовался исламофобскими мотивами.
"Мы ожидаем, что власти повысят меры безопасности вблизи мечетей", — написал Хан, отметив, что сообщество уже и ранее выступало с просьбами усилить меры безопасности.
Этот инцидент стал четвертым в череде нападений и наездов на граждан в Лондоне за последние четыре месяца. 22 марта террорист Халил Масуд
Еще один теракт произошел в ночь на 4 июня — микроавтобус врезался в пешеходов на Лондонском мосту, спустя час вооруженные ножами мужчины
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В результате происшествия один человек погиб, десять пострадали, по информации полиции, водитель был трезв.
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