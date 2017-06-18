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Фургон въехал в толпу возле мечети в Лондоне: водитель задержан

19.06.2017 08:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Очередной инцидент с наездом автомобиля на горожан произошел в Лондоне в ночь на понедельник — фургон врезался в толпу, возвращавшуюся из мечети в британской столице после молитвы.

Фургон въехал в толпу возле мечети в Лондоне: водитель задержан
© Sputnik Стрингер
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По последним данным, в результате один человек погиб, десять получили травмы.

Как следует из заявления британской полиции, 48-летнего водителя фургона задержали местные жители и передали правоохранителям, его национальность не называется. В ряде британских СМИ была информация о том, что в фургоне были еще двое мужчин, однако полиция не располагает информацией об этом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утром в понедельник выступила с сообщением, в котором назвала инцидент потенциальным терактом. В свою очередь глава Мусульманского Совета Великобритании (Muslim Council of Britain, MCB) Харун Хан в своем микроблоге в Twitter заявил, что судя по рассказам очевидцев, водитель фургона руководствовался исламофобскими мотивами.

​"Мы ожидаем, что власти повысят меры безопасности вблизи мечетей", — написал Хан, отметив, что сообщество уже и ранее выступало с просьбами усилить меры безопасности.

Этот инцидент стал четвертым в череде нападений и наездов на граждан в Лондоне за последние четыре месяца. 22 марта террорист Халил Масуд врезался на своем автомобиле в пешеходов на Вестминистерском мосту. Тогда погибли три человека, в их числе полицейский, который пытался остановить террориста. Два месяца спустя произошел взрыв в Манчестере на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде, в результате погибли 22 человека.

Еще один теракт произошел в ночь на 4 июня — микроавтобус врезался в пешеходов на Лондонском мосту, спустя час вооруженные ножами мужчины атаковали лондонцев на рынке Боро. От рук террористов погибли восемь человек, около 50 были госпитализированы. Ответственность за эти теракты взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".

 
Теги: Минск
 
 
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В результате происшествия один человек погиб, десять пострадали, по информации полиции, водитель был трезв.

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