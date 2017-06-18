Фургон въехал в толпу возле мечети в Лондоне: водитель задержан

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Очередной инцидент с наездом автомобиля на горожан произошел в Лондоне в ночь на понедельник — фургон врезался в толпу, возвращавшуюся из мечети в британской столице после молитвы.



© Sputnik Стрингер Внедорожник въехал в толпу в центре Львова: погибла женщина

По последним данным, в результате один человек погиб, десять получили травмы.

Как следует из заявления британской полиции, 48-летнего водителя фургона задержали местные жители и передали правоохранителям, его национальность не называется. В ряде британских СМИ была информация о том, что в фургоне были еще двое мужчин, однако полиция не располагает информацией об этом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утром в понедельник выступила с сообщением, в котором назвала инцидент потенциальным терактом. В свою очередь глава Мусульманского Совета Великобритании (Muslim Council of Britain, MCB) Харун Хан в своем микроблоге в Twitter заявил, что судя по рассказам очевидцев, водитель фургона руководствовался исламофобскими мотивами.

​"Мы ожидаем, что власти повысят меры безопасности вблизи мечетей", — написал Хан, отметив, что сообщество уже и ранее выступало с просьбами усилить меры безопасности.

Этот инцидент стал четвертым в череде нападений и наездов на граждан в Лондоне за последние четыре месяца. 22 марта террорист Халил Масуд врезался на своем автомобиле в пешеходов на Вестминистерском мосту . Тогда погибли три человека, в их числе полицейский, который пытался остановить террориста. Два месяца спустя произошел взрыв в Манчестере на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде , в результате погибли 22 человека.

Еще один теракт произошел в ночь на 4 июня — микроавтобус врезался в пешеходов на Лондонском мосту, спустя час вооруженные ножами мужчины атаковали лондонцев на рынке Боро . От рук террористов погибли восемь человек, около 50 были госпитализированы. Ответственность за эти теракты взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".