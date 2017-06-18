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Почка ради Египта: как часто белорусы хотят продать органы?
19.06.2017 07:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белорусы начали активно обсуждать ситуацию с гражданином республики, который продал почку ради отдыха в Египте, и выяснилось, что в стране не так редко интересуются подобной темой.
© Sputnik Варвара Гертье
О громком деле "черных трансплантологов" из Косово стало известно накануне из новостей по государственному телевидению. Трое белорусов стали "жертвами" таких торговцев и получили по семь тысяч долларов за органы. Один из них потратил деньги на отдых в Египте и свадьбу, другие — на скутер и новый ноутбук.
Ситуация вокруг проданных органов мгновенно взбудоражила социальные сети: белорусы обсуждали эту тему вплоть до глубокой ночи на понедельник. Тем временем Sputnik решил узнать, как часто белорусы интересуются возможностью продать свои органы.
Согласно статистике поисковика "Яндекс", в месяц белорусы около тысячи раз ищут информацию о возможности продать почку, а также пытаются узнать среднюю стоимость на рынке. Некоторые сайты даже дают ответ на подобный вопрос: от пяти до 15 тысяч долларов за здоровый орган.
Также у поисковых систем белорусы иногда спрашивают о том, где можно продать органы человека, какие органы самые дорогие и какое наказание может "светить" за подобный бизнес.
Согласно белорусскому законодательству, коммерциализация донорства органов в Беларуси карается уголовным делом — "черные трансплантологи" за подобное могут предстать перед судом, как и было с "умельцами" из Косово, которых белорусские правоохранители смогли вычислить вместе с зарубежными коллегами.
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Согласно открытой статистике "Яндекса", в месяц количество запросов белорусов о стоимости почек и возможности их продать достигает тысячи.
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