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В Хойникском районе 58-летний мужчина погиб в горящей бытовке
Днем 18 июня спасателям поступил звонок о пожаре в бытовке для рабочих, которая находится в лесу у деревни Дубровица в Хойникском районе. Погиб мужчина, сообщает Гомельское областное управление МЧС.
Металлическую бытовку используют рабочие ОАО «Гомельдрева». О пожаре стало известно в 15.30.
В результате возгорания погиб 58-летний дымосборщик живицы Василевичского лесопункта «Гомельдрева».
Причину пожара сейчас выясняют специалисты.
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Погиб дымосборщик живицы из Василевичского лесопункта "Гомельдрева".
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Архив (ЧП)
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