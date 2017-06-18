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В Хойникском районе 58-летний мужчина погиб в горящей бытовке

19.06.2017 09:57 — ЧП | Tut.by  
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Днем 18 июня спасателям поступил звонок о пожаре в бытовке для рабочих, которая находится в лесу у деревни Дубровица в Хойникском районе. Погиб мужчина, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

Металлическую бытовку используют рабочие ОАО «Гомельдрева». О пожаре стало известно в 15.30.

В результате возгорания погиб 58-летний дымосборщик живицы Василевичского лесопункта «Гомельдрева».

Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

 
 
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Погиб дымосборщик живицы из Василевичского лесопункта "Гомельдрева".

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