ГОМЕЛЬ, 19 июн — Sputnik. Жительница Гомеля, поджегшая себя на проходной фабрики ОАО "Коминтерн" и получившая ожоги более 50% тела, скончалась в больнице, сообщает корреспондент Sputnik из областного центра.

Как ранее сообщал Sputnik, инцидент в областном центре произошел рано утром 9 июня. Сотрудница предприятия, облив себя горючей жидкостью, подожгла одежду зажигалкой. Пламя удалось сбить сотрудникам предприятия, которые были на проходной предприятия, они же вызвали скорую. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, была переведена на искусственную вентиляцию легких.

Погибшая — уроженка Гомельщины, после аварии на ЧАЭС некоторое время жила в Карелии. На предприятии ОАО "Коминтерн" 55-летняя женщина с 1999 года трудилась уборщицей. Недавно у нее умер муж. Проблем в коллективе у гомельчанки не было, материальное положение было стабильным.

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