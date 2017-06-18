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Гомельчанка, поджегшая себя на проходной "Коминтерна", скончалась
19.06.2017 10:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 19 июн — Sputnik. Жительница Гомеля, поджегшая себя на проходной фабрики ОАО "Коминтерн" и получившая ожоги более 50% тела, скончалась в больнице, сообщает корреспондент Sputnik из областного центра.
Как ранее сообщал Sputnik, инцидент в областном центре произошел рано утром 9 июня. Сотрудница предприятия, облив себя горючей жидкостью, подожгла одежду зажигалкой. Пламя удалось сбить сотрудникам предприятия, которые были на проходной предприятия, они же вызвали скорую. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, была переведена на искусственную вентиляцию легких.
Погибшая — уроженка Гомельщины, после аварии на ЧАЭС некоторое время жила в Карелии. На предприятии ОАО "Коминтерн" 55-летняя женщина с 1999 года трудилась уборщицей. Недавно у нее умер муж. Проблем в коллективе у гомельчанки не было, материальное положение было стабильным.
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Женщина, получившая ожоги более 50% тела, пролежала в больнице 10 дней и умерла.
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