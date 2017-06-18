ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столинском районе утонул выпускник школы

19.06.2017 11:34 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Столинском районе утонул выпускник средней школы, сообщили в брестском областном совете ОСВОД. Трагедия произошла вечером 18 июня.

Группа подростков отдыхала на берегу реки Ятель вблизи деревни Ямное. Затем компания разошлась, остались только 17-летний житель деревни Узляжье — выпускник Стружской СШ — вместе с девушкой.

Парень не умел плавать. Когда девушка пошла купаться, юноша тоже зашел в реку. Дно в этом месте илистое и неровное. В какой-то момент парень оступился и ушел под воду.

В 19.43 информация о происшествии поступила на Столинскую спасательную станцию. Оперативно прибывшие на место вызова водолазы-спасатели приступили к поиску утонувшего.

В 20.33 он был обнаружен в 5−6 метрах от берега.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень отдыхал на речке вместе с девушкой. Она пошла купаться, а юноша - хотя не умел плавать - присоединился. Его тело нашли позже в 5 метрах от берега.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК о смертельном ДТП на Червякова: водитель был пьян и скрывался от ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика