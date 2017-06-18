В Столинском районе утонул выпускник школы

В Столинском районе утонул выпускник средней школы, сообщили в брестском областном совете ОСВОД. Трагедия произошла вечером 18 июня.

Группа подростков отдыхала на берегу реки Ятель вблизи деревни Ямное. Затем компания разошлась, остались только 17-летний житель деревни Узляжье — выпускник Стружской СШ — вместе с девушкой.

Парень не умел плавать. Когда девушка пошла купаться, юноша тоже зашел в реку. Дно в этом месте илистое и неровное. В какой-то момент парень оступился и ушел под воду.

В 19.43 информация о происшествии поступила на Столинскую спасательную станцию. Оперативно прибывшие на место вызова водолазы-спасатели приступили к поиску утонувшего.

В 20.33 он был обнаружен в 5−6 метрах от берега.