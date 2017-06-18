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СК о смертельном ДТП на Червякова: водитель был пьян и скрывался от ГАИ

19.06.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Nissan, совершившего смертельное столкновение на улице Червякова, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

СК о смертельном ДТП на Червякова: водитель был пьян и скрывался от ГАИ
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП на трассе Минск – Могилев: за рулем VW Golf был бесправник

Авария со смертельным исходом произошла в минувшее воскресенье — около девяти часов утра мужчина 1987 года рождения за рулем Nissan Primera в попытке скрыться от сотрудников ГАИ столкнулся с ехавшим попутно BMW, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП погибла пассажирка "Ниссана" 1977 года рождения, остальные участники получили незначительные травмы.

Как отметил представитель УСК, медосвидетельствование показало у водителя японской иномарки более полутора промилле алкоголя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Следствие обращается к возможным очевидцам данной аварии с просьбой позвонить в УСК по телефонам 8017-222-25-10, 8044-500-31-11.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В рамках расследования обстоятельств аварии назначены экспертизы, следствие ищет свидетелей дорожного инцидента.

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