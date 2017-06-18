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Выпускник школы утонул в Столинском районе

19.06.2017 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Ятель (Столинский район) в воскресенье вечером, сообщили Sputnik в брестском областном ОСВОД.

Трагедия произошла после того, как группа выпускников школы отдыхала на берегу реки около деревни Ямное, со временем на берегу остались лишь двое — 17-летний Сергей и его знакомая.

Как рассказали в ОСВОД, девушка пошла купаться, а юноша также решил зайти в реку, хотя не умел плавать. Дно в реке Ятель, как отметили в ОСВОД, илистое и неровное — парень в итоге ушел под воду.

Водолазы-спасатели прибыли на место происшествия быстро, однако спасать выпускника было поздно: Сергей уже утонул, его тело было обнаружено в пяти метрах от берега.

Информации о том, употребляли ли подростки алкогольные напитки, пока нет. Укажут на это данные назначенных экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек не умел плавать, но решился войти в реку, однако поскользнулся и ушел под воду.

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