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Выпускник школы утонул в Столинском районе
19.06.2017 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Ятель (Столинский район) в воскресенье вечером, сообщили Sputnik в брестском областном ОСВОД.
Трагедия произошла после того, как группа выпускников школы отдыхала на берегу реки около деревни Ямное, со временем на берегу остались лишь двое — 17-летний Сергей и его знакомая.
Как рассказали в ОСВОД, девушка пошла купаться, а юноша также решил зайти в реку, хотя не умел плавать. Дно в реке Ятель, как отметили в ОСВОД, илистое и неровное — парень в итоге ушел под воду.
Водолазы-спасатели прибыли на место происшествия быстро, однако спасать выпускника было поздно: Сергей уже утонул, его тело было обнаружено в пяти метрах от берега.
Информации о том, употребляли ли подростки алкогольные напитки, пока нет. Укажут на это данные назначенных экспертиз.
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Молодой человек не умел плавать, но решился войти в реку, однако поскользнулся и ушел под воду.
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