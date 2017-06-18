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За выходные в Гомельской области утонули два человека

19.06.2017 12:57 — ЧП | Tut.by  
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В воскресенье спасатели обнаружили в реке Сож тело 19-летнего гомельчанина. Молодой человек вместе с приятелем вечером 17 июня прогуливался неподалеку от пляжа в районе Шведской Горки областного центра. Около 22.00 товарищ погибшего сообщил о том, что друг потерялся, сообщает БЕЛТА.


Были организованы поиски, которые продолжались всю ночь. Утром 18 июня тело молодого человека водолазы обнаружили в Соже.

Проводится проверка. Назначены экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти парня.

Также в минувшие выходные 46-летний мужчина утонул в Ветковском районе.

 
 
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Происшествия случились в Гомеле и Ветковском районе.

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