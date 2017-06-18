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Ночью BMW врезался в мачту ЛЭП и протаранил забор: водитель скончался

19.06.2017 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Кобринском районе, в результате которого погиб 45-летний водитель, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Ночью BMW врезался в мачту ЛЭП и протаранил забор: водитель скончался
© Фото: УСК по Минску
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Авария произошла в ночь на понедельник в деревне Октябрь. Мужчина за рулем универсала BMW, двигаясь по деревне, не справился с управлением и врезался сначала в мачту линии электропередач и забор.

Мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в Кобринскую районную больницу, однако он скончался спустя несколько часов.

В ГАИ отметили, что водитель в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, был госпитализирован, однако умер спустя несколько часов.

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